ضبط 135 كيلو «حشيش» مع مسجل خطر في الجيزة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط كميات كبيرة من مخدرى الحشش والبانجو بحوزة أحد الأشخاص بالجيزة بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من القرية محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته كمية لمخدر البانجو وزنت 135 كيلو جرام وكمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.