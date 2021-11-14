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ضبط «حشيش وأفيون» بحوزة مسجل خطر بأسيوط

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ضبط «حشيش وأفيون» بحوزة مسجل خطر بأسيوط ضبط «حشيش وأفيون» بحوزة مسجل خطر بأسيوط

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط كميات من مخدرى الحشيش والأفيون بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة ساحل سليم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وكمية لمخدر الأفيون ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات البيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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