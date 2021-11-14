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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى،وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1340) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

من أبرز القضايا في الفيوم تم ضبط 160 قضية بمضبوطات وزنت 175٫36 طن، 43060 عبوة، 6650 قطعة، 155860 لتر، 3600 إسطوانة بوتاجاز، 7000 متر أبرزها ضبط 75 طن دقيق أبيض دون مستندات «مجهول المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة مع المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الدقيق الأبيض «دون ترخيص».

كما تم ضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات وبحوزته 42900 لتر سولار وبنزين «92 ،80» قام المذكور بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، كما تم ضبط قائد سيارة أثناء سيرها محملة بـ 8 طن «أعلاف حيوانية» معبأة داخل أجولة بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى وذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

كما تم ضبط 3٫4 طن «لحوم ومصنعاتها – فيليه دواجن» دون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة مع المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم بالقاهرة.

كما تم ضبط 1 طن «مفروم لحوم- كبده» دون مستندات «مجهولة المصدر» يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة مع المدير المسؤول عن مخزن «دون ترخيص» تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بالقاهرة.

كما تم ضبط 148950 عبوة «شعرية سريعة التحضير» دون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وبعضها غير صالح للإستهلاك الآدمى للإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة مع المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بالإسكندرية .

كما تم ضبط مالكة مخبز بلدى بالغربية، لتجميعها 1٫35 طن دقيق بلدى وعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 2٫02 طن «أرز تمونى» مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للبدالين التموينيين للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة مع المدير المسؤول إحدى الفروع المخصصة لصرف المقررات التموينية بكفر الشيخ.

كما تم ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدى بالدقهلية، وبحوزته 30بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 64 إسطوانة أوكسجين غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات «مجهولة المصدر» وذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسؤول عن مخزن لتجارة إسطوانات الأوكسجين «دون ترخيص» بالإسكندرية.

كما تم ضبط 500 طن «أعلاف حيوانية» معبأة داخل شكائر بدون بيانات «مجهول المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة مع مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية «دون ترخيص» بالبحيرة .

كما تم ضبط قائد سيارة بالبحيرة، وبحوزته 1٫5 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة قدرت بـ 5250 جنيه.

كما تم ضبط 5525 عبوة «سجائر مختلفة الأنواع- معسل» دون مستندات «مجهولة المصدر»، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة مع مالك مخزن لتجارة السجائر «دون ترخيص» بالقاهرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

