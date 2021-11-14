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إزالة ٦٠ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

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إزالة ٦٠ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية إزالة ٦٠ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

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أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 60 حالة تعدي على مساحة 14 ألف و212 متر مباني، و7 قراريط بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة ،والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة 53 حالة تعدي على مساحة 14 ألف و212 متر مباني ،بمراكز«ههيا، كفر صقر، أولاد صقر، ديرب نجم، بلبيس، الابراهيمية، أبوكبير»، وإزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 7 قراريط و17 سهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

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