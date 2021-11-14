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طرحت المطربة أمينة، أغنية جديدة على طريقة فيديو لريكس تحت عنوان «باي باي»، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، من كلمات الشاعر وليد رياض، ألحان وليد سمارة، توزيع رضوان التونسى، استوديو محمد الجندي، صولو أورج محمد السني، إشراف سامح على.

وقالت «أمينة»: «الأغنية شعبية في اطار مختلف، وتعتبر ثالت أغاني من اللبوم تجار سعادة، أتمنى أن تلقى اعجابكم وهي تدعوا لتجنب الانسان لأي شيء يتسبب في ازعاجه بأي شكل من الأشكال».

وأكدت أمينة: «أبحث عن غناء كل أنماط الغناء، التنوع للمطرب شيء مهم جدًا، انا مطربة في النهاية».