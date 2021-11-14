حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأحد، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقصبي شرق، بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 30 مترا، وتم تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أي تعديات أخرى، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، حملة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة بناحية قرية عمريط التابعة للوحدة المحلية بالصوة، وتمت إزالة تعديات بمساحة ٣ قراريط و٦٠٠ متر تقريباً، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بالمركز بحملة لرفع الإشغالات، أسفرت عن رفع ٦١٣ حالة إشغال، وضبط ١٨ حالة إشغال مخالف، وتحرير ٩ محاضر إشغال لإعادة الانضباط بالشوارع وفتح الطريق أمام عبور المارة وحركة السيارات، ومنع التكدسات بالشوارع.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل والقسم الهندسي للوحدة، بشن حملة إزالة في المهد لمبنى داخل جمعية المهندسين العرب على مساحة ٢٠٠ متر، وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض، كما قامت الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان، بحملة تصدى وإزالة في المهد لحالتى تعدٍ على الأرض الزراعية عبارة عن سور بالدبش الأبيض على مساحة 150 مترا، وتمت الإزالة الكلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وبقرية الطحاوية الدحار تم إزالة مخالفة في المهد على مساحة 80 مترا بالدبش الأبيض على نفقة المخالف.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق بضبط أحد الكافيهات بشارع سعد زغلول لقيام صاحبه بتقديم الشيشة لروادها، وتمت مصادرة الشيش الموجودة بالمكان وغلق الكافيتريا، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.