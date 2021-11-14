«مش كل 3 أيام هنغير مدرب» .. شوبير يرد على منتقدي كيروش

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سيطرت حالة من الاستياء على جماهير الكرة المصرية عقب سقوط المنتخب الوطني في فخ التعادل 2-2 مع مضيفه منتخب أنجولا يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة الخامسة من مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ووجه الكثيرون سهام النقد إلى المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر محملين إياه مسؤولية الصورة الباهتة التي ظهر عليها منتخب مصر أمام منتخب الفهود الأنجولية لاسيما في الشوط الأول.

ورد أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق صباح اليوم الأحد في تصريحات إذاعية على هذه الانتقادات، مطالباً بمساندة كارلوس كيروش والصبر عليه.

وقال شوبير: «مش كل 3 أيام هنغير مدرب، لازم نساند كيروش ورجاله لآخر المهمة، ويكون التقييم عقب كل مرحلة مش كل مباراة، نتائج كيروش مطابقة لنتائج حسام البدرى».

وتابع شوبير: «البدرى في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم فاز بصعوبة على أنجولا 1-0، وتعادل أمام الجابون على أرضه 1-1، وبالنسبة لكيروش تغلب بصعوبة على ليبيا في بداية مشواره 1-0، ثم قد مباراة قوية أمام المنتخب ذاته بعد أداء مميز بثلاثية نظيفة، وتعادل أمام أنجولا في المواجهة الأخيرة 2-2».

وأضاف شوبير: «يبقى لازم نصبر ونساند ولازم كمان الجهاز المعاون لكيروش يساعدوا بعض ويساعدوا المدرب عشان ننجح، الناس بتكلمنى تشتكى من سوء أداء المنتخب أمام أنجولا وكأنى أنا اللى بدير الكرة المصرية، الكرة تغيرت ولازم نصبر وندعم الجهاز».