جامعة الإسكندرية تعلن قرارها بشأن عدم الحاصلين على لقاح كورونا من منتسبيها

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أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الأحد، أنه وفقًا لقرار مجلس الجامعة فقد تقرر عدم دخول منتسبي الجامعة (أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب) غير المتلقين اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى الحرم الجامعي اعتبارًا من غد الإثنين الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢١.

وذكرت الجامعة أنه لا يسمح لمن لم يتلق اللقاح بالدخول إلا بتحليل PCR سلبي ويكرر أسبوعياً، ويستثنى من ذلك أصحاب الأعذار المرضية من جميع منتسبي الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات ضرورة الالتزام في هذا الشأن مع تشديد الإجراءات والمتابعة الدقيقة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب، كما أكد على الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية داخل كليات ومنشآت الجامعة المختلفة والمدن الجامعية بالكامل.