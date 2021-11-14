أخبار عاجلة

تعرف على سبب تأجيل ندوة الخطيب في الأهلي -
بقوة 828 حصان..فيراري تطلق «دايتونا SP3» أقوى محرك في تاريخها (فيديو) -
الأسباب الحقيقية وراء استبعاد كهربا من قائمة الأهلي -
سيف الإسلام القذافي يجدد دعوته لليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية -
عمر كمال يهاجم مطربي المهرجانات والراب: «الشتايم في الأغاني بقت علني.. ولازم يتمنعوا» -
محمد صلاح يعزز صدارة ترتيب جدول هدافي الدوري الإنجليزي .. وماني في الوصافة -
استشاري: الدولة تمضي قدما نحو بناء مصر الرقمية -
الهلال يطرح تذاكر النهائي الآسيوي.. تبدأ من 60 ريالاً -
شاهد.. تشققات وحفر بطرق فرعية أسفل "كوبري المعيصم" -
في ختام الأسبوع الأول من "جولات الرياض" لقفز الحواجز.. "شربتلي" يخطف 3 ألقاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة الإسكندرية تعلن قرارها بشأن عدم الحاصلين على لقاح كورونا من منتسبيها

Print
جامعة الإسكندرية تعلن قرارها بشأن عدم الحاصلين على لقاح كورونا من منتسبيها جامعة الإسكندرية تعلن قرارها بشأن عدم الحاصلين على لقاح كورونا من منتسبيها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الأحد، أنه وفقًا لقرار مجلس الجامعة فقد تقرر عدم دخول منتسبي الجامعة (أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب) غير المتلقين اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى الحرم الجامعي اعتبارًا من غد الإثنين الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢١.

وذكرت الجامعة أنه لا يسمح لمن لم يتلق اللقاح بالدخول إلا بتحليل PCR سلبي ويكرر أسبوعياً، ويستثنى من ذلك أصحاب الأعذار المرضية من جميع منتسبي الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات ضرورة الالتزام في هذا الشأن مع تشديد الإجراءات والمتابعة الدقيقة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب، كما أكد على الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية داخل كليات ومنشآت الجامعة المختلفة والمدن الجامعية بالكامل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على سبب تأجيل ندوة الخطيب في الأهلي

تعرف على سبب تأجيل ندوة الخطيب في الأهلي

بقوة 828 حصان..فيراري تطلق «دايتونا SP3» أقوى محرك في تاريخها (فيديو)

بقوة 828 حصان..فيراري تطلق «دايتونا SP3» أقوى محرك في تاريخها (فيديو)

الأسباب الحقيقية وراء استبعاد كهربا من قائمة الأهلي

الأسباب الحقيقية وراء استبعاد كهربا من قائمة الأهلي

سيف الإسلام القذافي يجدد دعوته لليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية

سيف الإسلام القذافي يجدد دعوته لليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية