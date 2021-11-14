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«دينيس» كانت في ذروتها.. حفل زفاف ينتهي بكارثة بسبب تهور العريس (فيدو)

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«دينيس» كانت في ذروتها.. حفل زفاف ينتهي بكارثة بسبب تهور العريس (فيدو) «دينيس» كانت في ذروتها.. حفل زفاف ينتهي بكارثة بسبب تهور العريس (فيدو)

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على عكس السيناريو المتعارف عليه، انتهى حفل زفاف عروسين بكارثة، حيث تم نقلهما إلى المستشفى بعد أن تعرضا لحادث تصادم أدى لتحطيم السيارة التي كانا يركبانها بسبب تهور العريس.

ما القصة؟

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية أخذ العريس المدعو على زمان، والذي يبلغ من العمر 26 عاما، سيارة أحد ضيوف حفل الزفاف دون علمه بعد أن سرق المفتاح الخاص بها من سترته، وكانت السيارة بقيمة 200 ألف جنيه استرليني.

وأثناء القيادة قرر «زمان» الدخول في مسابقة مع سائق آخر، في برادفورد، غرب يوركشاير بالمملكة المتحدة، وانطلق مسرعًا، الأمر الذي نتج عنه حادث تصادم أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة، بينما أصيب الزوجان بجروح طفيفة.

كان ريتشارد رايت كيو سي، صاحب السيارة قد أمن عليها، وسمحت بوليصة التأمين لأي شخص تنطبق عليه الشروط وتخطى سن الثلاثين بقيادة السيارة.

بينما أشار «رايت» إلى أن على زمان يبلغ من العمر 25 عاما فقط، مشيرًا إلى أنه لم يستوف أي من المعايير التي تضعها بوليصة التأمين.

كما أدلى بشهادته أمام المحكمة قائلًا: «في يوم الزفاف، كانت العاصفة دينيس في ذروتها وكانت هناك أمطار غزيرة، مما تسبب في ظروف غير ملائمة للقيادة».

ولام «رايت» على «زمان» قائلًا: «لقد كان يوم زفافك، وسوف تتذكره لجميع الأسباب الخاطئة لأنه انتهى باتخاذ قرار متهور وغبي بالقيادة، في هذه الظروف الجوية الغادرة».

وفي النهاية حُكم على «زمان» بحكم مجتمعي لمدة 18 شهرًا، مع شرط إكمال 180 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، بالإضافة إلى حرمانه من القيادة لمدة عام، ودفع تعويض لصاحب السيارة.

حفل زفاف ينتهي بكارثة بسبب تهور العريس

المصرى اليوم

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