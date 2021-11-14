«جمارك السويس» تفرج عن سيارات بـ 306 ملايين جنيه في أكتوبر الماضي

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استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأحد، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، الأحد، جاء فيه أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت نهائيًا عن 1635 سيارة ملاكى للاستخدام الشخصى والتجارى، منها 1031 سیارة نظم خاصة «إعفاءات ذوى إعاقة وموقوفات»، بقیمة إجمالية بلغت 303 ملايين و606 آلاف جنيه.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات 56 مليونًا و30 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 24 مليونًا و911 ألف جنيه، وأرباح تجارية وصناعية 78 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 81 مليونًا و20 ألف جنيه.

أوضح التقرير أيضًا أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 9 سيارات نقل بقيمة بلغت 3 ملايين و210 آلاف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى.

وأضاف التقرير أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة مليون و21 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 595 ألف جنيه، وبلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 26 ألف جنيه بإجمالى إيرادات مُحصلة قدرها مليون و643 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت نهائيا خلال شهر أكتوبر الماضى عن 1635 سيارة ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 306 ملايين و816 ألف جنيه، فيما بلغت إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المُحصلة عنها نحو 82 مليونًا و660 ألف جنيه.