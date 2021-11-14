الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة

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استطاع فريقا الأهلي والاتحاد السكندري التأهل للدور النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2020-2021 «للرجال»

وذلك بعدما حقق فريق الأهلي الفوز على الجزيرة في إياب الدور نصف النهائي أمس السبت، إذ فاز في اللقاء الأول بنتيجة (74-70)، وفي المباراة الثانية بنتيجة (76-72)، ليحجز بطاقته للدور النهائي.

كما تمكن الاتحاد السكندري من تخطي فريق سموحة في دور الإياب بنتيجة (64-61)، وفي المباراة الثانية بنتيجة (91-66)، ليحجز البطاقة المتبقة للدور النهائي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على صالة الدكتور حسن مصطفى، وتقام مباراة الذهاب غدًا الأثنين ومباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل، وفي حالة اللجوء إلى مباراة فاصلة سوف تقام يوم الخميس المقرر 18 نوفمبر.