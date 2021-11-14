أخبار عاجلة

تعرف على سبب تأجيل ندوة الخطيب في الأهلي -
بقوة 828 حصان..فيراري تطلق «دايتونا SP3» أقوى محرك في تاريخها (فيديو) -
الأسباب الحقيقية وراء استبعاد كهربا من قائمة الأهلي -
سيف الإسلام القذافي يجدد دعوته لليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية -
عمر كمال يهاجم مطربي المهرجانات والراب: «الشتايم في الأغاني بقت علني.. ولازم يتمنعوا» -
محمد صلاح يعزز صدارة ترتيب جدول هدافي الدوري الإنجليزي .. وماني في الوصافة -
استشاري: الدولة تمضي قدما نحو بناء مصر الرقمية -
الهلال يطرح تذاكر النهائي الآسيوي.. تبدأ من 60 ريالاً -
شاهد.. تشققات وحفر بطرق فرعية أسفل "كوبري المعيصم" -
في ختام الأسبوع الأول من "جولات الرياض" لقفز الحواجز.. "شربتلي" يخطف 3 ألقاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

Print
رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأحد، من رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن خطة الوزارة بالانتشار الأمني في جميع الأنحاء على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة الأمنية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن خطتها الأمنية في القاهرة والمحافظات، والانتشار على الطرق والمحاور لتحقيق الأمن والأمان، كما وافق مجلس الوزراء في الأول من سبتمبر الماضي على إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص- بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية- رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها الأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي بقرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على سبب تأجيل ندوة الخطيب في الأهلي

تعرف على سبب تأجيل ندوة الخطيب في الأهلي

بقوة 828 حصان..فيراري تطلق «دايتونا SP3» أقوى محرك في تاريخها (فيديو)

بقوة 828 حصان..فيراري تطلق «دايتونا SP3» أقوى محرك في تاريخها (فيديو)

الأسباب الحقيقية وراء استبعاد كهربا من قائمة الأهلي

الأسباب الحقيقية وراء استبعاد كهربا من قائمة الأهلي

سيف الإسلام القذافي يجدد دعوته لليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية

سيف الإسلام القذافي يجدد دعوته لليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية