«ميقدرش يعترض على كيروش زي ما عمل مع البدري» .. شوبير يهاجم مصطفى محمد

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عاد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق للهجوم على مهاجم منتخب مصر وفريق جالاتا سراي التركي مصطفى محمد.

وشارك مصطفى محمد في مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام أنجولا في مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وغادر ملعب المباراة بعد الشوط الأول حيث أخرجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب ودفع باللاعب مروان حمدي بدلاً منه والمنتخب متأخر في النتيجة 2-1 أمام فهود أنجولا.

وخرج مصطفى محمد من المباراة بشكل طبيعي رغم تبديله المبكر ولم يبد أي اعتراض على قرار كارلوس كيروش.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: كيروش أخرج مصطفى محمد في مباراة أنجولا والمنتخب خاسراً بعد نهاية الشوط الأول وأشرك مروان حمدى ولم يعترض مصطفى محمد مثلما فعل مع حسام البدرى وميقدرش يعترض على كيروش لأنه مدرب أجنبى ورد فعله سيكون عنيفا.

وأضاف أحمد شوبير: مازلت عند رأيى كنت ضد استدعاء مصطفى محمد للمنتخب بعد تصرفه مع حسام البدرى حفاظاً على المبادئ، وتحت شعار من يخطئ يجب أن يعاقب.