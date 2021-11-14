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القيادة تهنئ بلجيكا بذكرى يوم الملك

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القيادة تهنئ بلجيكا بذكرى يوم الملك القيادة تهنئ بلجيكا بذكرى يوم الملك
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك مملكة بلجيكا الملك فيليب، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك مملكة بلجيكا الملك فيليب، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وعبرولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.


الوطن السعودية

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