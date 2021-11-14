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الهلال يطرح تذاكر النهائي الآسيوي.. تبدأ من 60 ريالاً
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:06 مساءً
شاهد.. تشققات وحفر بطرق فرعية أسفل "كوبري المعيصم"
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:06 مساءً
في ختام الأسبوع الأول من "جولات الرياض" لقفز الحواجز.. "شربتلي" يخطف 3 ألقاب
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:06 مساءً
تكثيف الأعمال الإنشائية لست منارات بالمسجد الحرام والإنجاز يصل (90%)
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:06 مساءً
سكان "سلا جازان" يحولون منازل الأجداد إلى مزارات سياحية ونزل ريفية
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:06 مساءً
"الداخلية" تنفِّذ فعاليات للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل بعدد من مناطق السعودية
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:06 مساءً
في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.. ليفربول يضرب أرسنال برباعية
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:06 مساءً
استشاري: عمليات تكميم المعدة أو تحويل المسار لا تتعدى ساعة بدون ألم
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:58 مساءً
تكريم مدير إدارة الشؤون القانونية بجمارك تفتيش الركاب مطار القاهرة لحصوله على درجة الدكتوراة
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:58 مساءً
16 وفاة و1855 إصابة كورونا جديدة
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:53 مساءً
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فيديو اليوم السابع
الكنيسة تصدر بيانا بشأن "زكريا بطرس": نرفض أساليبه وإساءاته وصلتنا به مقطوعة منذ 18 سنة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 14 نوفمبر 2021 11:23 صباحاً
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