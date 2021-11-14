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أحمد عز يعلن موعد انتهاؤه من «كيرا والجن»: يتبقى لي 5 أيام تصوير فقط

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أحمد عز يعلن موعد انتهاؤه من «كيرا والجن»: يتبقى لي 5 أيام تصوير فقط أحمد عز يعلن موعد انتهاؤه من «كيرا والجن»: يتبقى لي 5 أيام تصوير فقط

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يستعد النجم أحمد عز لاستئناف تصوير آخر مشاهد فيلمه «كيرا والجن»، مع مخرجه مروان حامد.

وقال «عز» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «يتبقى لي 5 أيام فقط وأنتهي من الفيلم بالكامل، ومن المقرر الانتهاء منه تقريبًا منتصف ديسمبر المقبل على الأكثر، والمشاهد المتبقية ما بين القاهرة والأقصر بمشاركة باقي أبطاله النجم كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك».

«كيرا والجن» بطولة على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم.

ويعرض لـ «عز» حاليًا فيلمه «العارف» إخراج أحمد علاء وتأليف محمد سيد بشير، ويشارك في بطولته أحمد فهمي ومحمود حجازي ومحمود حميدة ووريتا حايك، وركين سعد، وهو العمل الذي يتبنى قضية العصر الخاصة بحرب المعلومات والعقول، التي تمارس على الشعوب في الوقت الحالي، وقصته مستوحاة من قصة حقيقية.

المصرى اليوم

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