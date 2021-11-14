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شفط ورفع التراكمات المترسبة من نزوح المياه من جبال البحر الأحمر بشمال الأقصر

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شفط ورفع التراكمات المترسبة من نزوح المياه من جبال البحر الأحمر بشمال الأقصر شفط ورفع التراكمات المترسبة من نزوح المياه من جبال البحر الأحمر بشمال الأقصر

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ضربت مياه الأمطار النازحة من سلاسل جبال البحر الأحمر منطقة طيبة شمال الأقصر، وتراكمها على الطريق الرابط بين مدينة طيبة والطريق الصحراوي الشرقي.

مياه الأمطار شمال الأقصر

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، بالدفع بعدد من السيارات بعد التنسيق مع جهاز مدينة طيبة الجديدة لشفط المياه المتراكمة على الطريق واستخدام اللوادر في رفع الرمال التي نزحت مع المياه لإعادة حركة المرور لطببعتها، بجانب البدء في فتح الطريق الصحراوى الشرقى جزئيا ببن الأقصر وقنا بعد استمرار الأعمال الجارية في رفع ما ترتب من آثار للمياه على الطريق.

مياه الأمطار شمال الأقصر

ومن ناحية أخرى، أعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع مستشفيات ووحدات طب الأسرة بمدن وقرى المحافظة، وذلك استعدادًا للتغيرات المناخية في حالة الطقس التي تشهدها المحافظة خلال الساعات الأخيرة.

مياه الأمطار شمال الأقصر

وقال وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية ومرفق الإسعاف، تم الاستعداد التام لمجابهة خطر التغير المناخي، مشيرًا إلى توافر أمصال لدغات العقارب بكل المستشفيات، مع التركيز بنسب أكبر في القرى الجبلية من مراكز المحافظة.

وشهدت الأقصر، منذ ساعات، هبوب عاصفة ترابية استمر نحو نصف ساعة قبل هدوئها، فيما لا تزال تنتشر السحب السوداء التي تغظي سماء المحافظة.

وأشار «أيوب»، إلى وضع خطة تأمين طبي، ومنع الأجازات لطواقم الأطباء والتمريض بالمستفيات، وتجهيز فرق الانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل لمواجهة أي طوارئ.

مياه الأمطار شمال الأقصر
مياه الأمطار شمال الأقصر

المصرى اليوم

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