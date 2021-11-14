نائب رئيس حزب الوفد: «المومس الفاضلة» عمل غير أخلاقي يهدر قيم المجتمع المصري

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أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد أنه في الوقت الذي تقوم به الدولة بجهود مضنية في مختلف القطاعات، لا يجب أن نغفل الدور الذي يلعبه الفن في تشكيل الوجدان والتأثير على الشارع المصرى خاصة وأن الفن المصرى عبر التاريخ كان وسيظل رسالة سامية ساعدت في تشكيل عقول المصريين ووعيهم لتظل القوى الناعمة المصرية قادرة على العبور باجيالنا إلى مستقبل أفضل وتدعم الحراك الفكري والثقافي وتؤثر إيجابا في النشء.

وقال عضو مجلس الشيوخ، لقد تابعنا على مدار الساعات القليلة الماضية عن الاستعدادات لعمل فني جديد تحت عنوان «المومس الفاضلة»، ورغم أن هذا العمل لم يخرج إلى النور إلا أن القائمين عليه يحاولون الترويج له بهذا الاسم الفاضح الذي يتنافى مع كل القيم والتقاليد المصرية، فهذا اللفظ الخادش نرفض أن يتنقل بين مسامع أطفالنا ويدخل بيوتنا، بل ويتنافي تماما مع الرسالة السامية للفن المصري.

وأضاف الجندي أنه يدعم وبشدة التحرك البرلماني من النائب الدكتور أيمن محسب، والذي تقدم بطلب إحاطة لوزيرة الثقافة في هذا الصدد إيمانا منا كنواب بالحفاظ على هوية الفن المصرى وعدم الانسياق وراء عناوين مبتذلة بدافع الترويج لعمل مسرحي بعنوان مبتذل يحقق ربحا تجاريا لأصحابه على حساب قيم مجتمعنا بل ونتعجب من ردود أفعال القائمين على العمل الذين أعلنوا تمسكهم بهذا الاسم المبتذل لعملهم الفني، وأكد على أن الجميع يدعم حرية الفن والإبداع، ولكن بما لا يخل بعادات وتقاليد المجتمع المصري.

وأشار الجندى إلى أن الفن المصرى رسالة سامية نقدمها لأبنائنا من أجل مستقبل أفضل ولا يمكن أن نغض الطرف عن أي محاولة للابتذال أو لنشر ألفاظ إباحية الهدف الأول والأخير لها لا يصب في صالح الوطن، في القوى الناعمة المصرية أمن قومي يدافع عن أبنائنا ويغذي أفكارهم بما يتفق مع الأخلاق والقيم السائدة في المجتمع.