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حزب العدل يطالب في بيان عاجل بتوفير أمصال العقرب في أسوان

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حزب العدل يطالب في بيان عاجل بتوفير أمصال العقرب في أسوان حزب العدل يطالب في بيان عاجل بتوفير أمصال العقرب في أسوان

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طالبت النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن حزب العدل بتوفير أمصال العقرب بشكل كافي في مستشفيات أسوان، وذلك عقب انتشار العقارب بشكل كبير في المحافظة نتيجة موجة الطقس السيئة التي تمر بها المحافظة.

و تقدمت «السلايمي» ببيان عاجل، بجلس النواب للدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة، حيث تمر محافظة أسوان بموسم أمطار وسيول أدى لخروج العقارب من جحورها.

وذكرت نائبة حزب العدل في بيانها أن عدد إصابات بلدغات العقارب والمسجلة بشكل رسمي خلال الأيام الماضية قد تجوز ٥٠٠ حالة إصابة بالإضافة إلى ٣ حالات وفيات حتى يوم الجمعة 11 نوفمبر 2021.

وفي ذات السياق أعلنت أمانة حزب العدل بأسوان عن تدشين لجنة إغاثة تابعة للحزب، لمساعدة المتضررين من جراء الأمطار الكثيفة وتوابع الطقس السئ، ووضعت اللجنة الرقم (01095403605) لتلقي اتصالات ورسائل المواطنين المتصررين من الأزمة على مدار الساعة.

المصرى اليوم

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