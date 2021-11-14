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مصطفى شوبير: لا أتواصل مع رمضان صبحي.. ولاعب السابق «متناقد»

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مصطفى شوبير: لا أتواصل مع رمضان صبحي.. ولاعب الزمالك السابق «متناقد» مصطفى شوبير: لا أتواصل مع رمضان صبحي.. ولاعب السابق «متناقد»

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أكد مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي أن التواصل بينه وبين رمضان صبحي انقطع بشكل كبير عن سابق علاقتهما معًا.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد أي تواصل بيني وبين رمضان صبحي منذ رحيله عن الأهلي بالشكل السابق مثله مثل أي لاعب يرحل».

وتابع: «حصل تواصل مرة أو اتنين في المناسبات، طبيعي أن التواصل يقل مع اللعيبة لما تمشي».

وأضاف: «رمضان كان زعلان مني في موقف برة الكرة ولكن مرتبط بأحداث رحيله ووضحتله وجهة النظر ومش بنتقابل غير في المناسبات».

وواصل مصطفى شوبير: «في لعيبة بتتجنب الكلام معايا بسبب زعلهم من انتقاد والدي ليهم مثلًا، لكن دي على حسب طريقة تفكيرهم».

وأكمل: «ده شغله ومقدرش الومه وماليش اني الومه، لكن انا مزعلتكش، شوبير هو الإعلامي رقم 1 وأي خبر بيقوله بيكون انا إلى قايله له، ودي موجة بتتقال كل مرة اغلبها من جمهور ، شوبير إعلامي من قبل ما اتولد».

وكشف مصطفى شوبيرعن كواليس حديثه مع أحد الإعلاميين من لاعبي الزمالك القدامى الذي اعتاد الهجوم عليه بضراوة.

وقال: «لاعب سابق في الزمالك كان بيهاجمني، وبعد مباراة كلمني قالي معلش انا هاجمتك علشان عندي مشاكل مع والدك في الشغل».

وتابع: «بعدها هاجمني تاني وجه بعدها باركلي على الواتساب تاني، هو شخص متناقد مع نفسه جدًا، هرد عليه اقوله ايه؟».

واختتم: «هم بيحاولوا يهزوا علاقتي بوالدي وانه هو السبب في الهجوم لكن هو شرف ليا واني ابنه ده فخر ليا ومش مظلوم بسببه».

المصرى اليوم

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