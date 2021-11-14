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أكد مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي أن التواصل بينه وبين رمضان صبحي انقطع بشكل كبير عن سابق علاقتهما معًا.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد أي تواصل بيني وبين رمضان صبحي منذ رحيله عن الأهلي بالشكل السابق مثله مثل أي لاعب يرحل».

وتابع: «حصل تواصل مرة أو اتنين في المناسبات، طبيعي أن التواصل يقل مع اللعيبة لما تمشي».

وأضاف: «رمضان كان زعلان مني في موقف برة الكرة ولكن مرتبط بأحداث رحيله ووضحتله وجهة النظر ومش بنتقابل غير في المناسبات».

وواصل مصطفى شوبير: «في لعيبة بتتجنب الكلام معايا بسبب زعلهم من انتقاد والدي ليهم مثلًا، لكن دي على حسب طريقة تفكيرهم».

وأكمل: «ده شغله ومقدرش الومه وماليش اني الومه، لكن انا مزعلتكش، شوبير هو الإعلامي رقم 1 وأي خبر بيقوله بيكون انا إلى قايله له، ودي موجة بتتقال كل مرة اغلبها من جمهور الزمالك، شوبير إعلامي من قبل ما اتولد».

وكشف مصطفى شوبيرعن كواليس حديثه مع أحد الإعلاميين من لاعبي الزمالك القدامى الذي اعتاد الهجوم عليه بضراوة.

وقال: «لاعب سابق في الزمالك كان بيهاجمني، وبعد مباراة كلمني قالي معلش انا هاجمتك علشان عندي مشاكل مع والدك في الشغل».

وتابع: «بعدها هاجمني تاني وجه بعدها باركلي على الواتساب تاني، هو شخص متناقد مع نفسه جدًا، هرد عليه اقوله ايه؟».

واختتم: «هم بيحاولوا يهزوا علاقتي بوالدي وانه هو السبب في الهجوم لكن هو شرف ليا واني ابنه ده فخر ليا ومش مظلوم بسببه».