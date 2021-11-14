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المستشار القانوني للزمالك يشكر وزير الرياضة ويوجه رسالة للجان المعينة
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 11:04 مساءً
أمريكا تحذر من السفر إلى ألمانيا والدنمرك بسبب ارتفاع إصابات كوفيد-19
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 11:04 مساءً
جبهة تيجراي تهدد بقصف مطارات أديس أبابا.. وأبي أحمد يعلن قيادته للجيش الإثيوبي
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 11:04 مساءً
«النقل» تعلن نتائج استطلاع رأي المشاركين في فعاليات معرض 2021 TRANS MEA
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 11:04 مساءً
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في أسوان
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 11:04 مساءً
الدولار يرتفع بعد اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي.. والذهب يتراجع
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 11:04 مساءً
برلمانية عن أمطار الإسكندرية: الوضع كارثي والكل تضرر
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 11:04 مساءً
قوات سوريا الديمقراطية تنفي إطلاق سراح عناصر في «داعش» مقابل مبالغ مالية
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 11:03 مساءً
ضبط كيلو بانجو وأسلحة نارية بحوزة 4 عاطلين في أسوان
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 11:03 مساءً
مواجهة على الهواء بسبب أمطار الإسكندرية.. برلماني: مأساة.. والمحافظ: حققنا إنجازا
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 11:03 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
قصة ناج.. شاب يروي تفاصيل محاولته الوصول لأوروبا وما عايشه من تعذيب بليبيا
فيديو
cnn arabic
الأحد 14 نوفمبر 2021 11:11 صباحاً
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