صحة جدة ترفع درجة الاستعداد في مستشفياتها بسبب الطقس

أعلنت صحة جدة عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وذلك لرفع الجاهزية والاستعداد تحسباً لهطول الأمطار على المحافظة.يشار إلى أن...