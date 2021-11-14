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ضبط مواطن بامرأة في مقطع

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جدة تشهد هطول أمطار بمعظم أجزاءها

شهدت محافظة جدة اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت معظم أجزاء المحافظة.وتوقع الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن...

8e5f6a6ad0.jpgجدة :الوطن
2a68e1da76.jpg09 ربيع الثاني 1443 هـ

صحة جدة ترفع درجة الاستعداد في مستشفياتها بسبب الطقس

أعلنت صحة جدة عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وذلك لرفع الجاهزية والاستعداد تحسباً لهطول الأمطار على المحافظة.يشار إلى أن...

icon-byline.pngجدة :الوطن
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

استمرار هطول أمطار رعدية على مختلف مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله - بمنطقة المدينة المنورة أمطار رعدية ، تشمل تأثيراتها...

icon-byline.pngجدة :الوطن
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

عاجل | حضانة للأطفال بالمسجد النبوي

تعتزم الرئاسة العامة لشـؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التعاقد مع شركات متخصصة في مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد وبناء...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

عاجل | تصحيح آلي للحد من تداول الأوراق في الامتحانات

وضعت إدارات التعليم تنسيقا للاختبارات الفصل الدراسي الأول في المدارس الثانوية والمتوسطة عند عودتهم هذا الأسبوع للاختبارات...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

4 آلاف عامل و500 معدة لتعقيم المسجد الحرام

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق البيئة الوقائية، على...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png08 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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