شهدت محافظة جدة اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت معظم أجزاء المحافظة.وتوقع الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن...
أعلنت صحة جدة عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وذلك لرفع الجاهزية والاستعداد تحسباً لهطول الأمطار على المحافظة.يشار إلى أن...
استمرار هطول أمطار رعدية على مختلف مناطق السعودية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله - بمنطقة المدينة المنورة أمطار رعدية ، تشمل تأثيراتها...
تعتزم الرئاسة العامة لشـؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التعاقد مع شركات متخصصة في مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد وبناء...
وضعت إدارات التعليم تنسيقا للاختبارات الفصل الدراسي الأول في المدارس الثانوية والمتوسطة عند عودتهم هذا الأسبوع للاختبارات...
تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق البيئة الوقائية، على...