أخبار عاجلة

المستشار القانوني للزمالك يشكر وزير الرياضة ويوجه رسالة للجان المعينة -
أمريكا تحذر من السفر إلى ألمانيا والدنمرك بسبب ارتفاع إصابات كوفيد-19 -
جبهة تيجراي تهدد بقصف مطارات أديس أبابا.. وأبي أحمد يعلن قيادته للجيش الإثيوبي -
«النقل» تعلن نتائج استطلاع رأي المشاركين في فعاليات معرض 2021 TRANS MEA -
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في أسوان -
الدولار يرتفع بعد اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي.. والذهب يتراجع -
برلمانية عن أمطار الإسكندرية: الوضع كارثي والكل تضرر -
قوات سوريا الديمقراطية تنفي إطلاق سراح عناصر في «داعش» مقابل مبالغ مالية -
ضبط كيلو بانجو وأسلحة نارية بحوزة 4 عاطلين في أسوان -
مواجهة على الهواء بسبب أمطار الإسكندرية.. برلماني: مأساة.. والمحافظ: حققنا إنجازا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انتشر كالنار بالهشيم.. حقيقة "ضرب النيازك للقمر" يكشفها "المسند"

Print
انتشر كالنار بالهشيم.. حقيقة فيديو "ضرب النيازك للقمر" يكشفها "المسند" انتشر كالنار بالهشيم.. حقيقة "ضرب النيازك للقمر" يكشفها "المسند"
قال: جرمه تعرّض لمئات الضربات المختلفة الأحجام خلال عمره المديد

انتشر كالنار بالهشيم.. حقيقة فيديو

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إن جرم #القمر تعرّض لمئات الضربات النيزكية مختلفة الأحجام خلال عمره المديد، وآثار هذه الضربات الموجعة مرسومة وموسومة على سطح القمر حتى اليوم.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن المقطع المرفق دبّ في وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، والناس تسأل عن صحته، وهو عمل فوتوشوب رديء في إنتاجه، وغبي في إخراجه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن

وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن

غضب في السعودية بسبب مسلسل مسيرتي عن جورج وسوف

غضب في السعودية بسبب مسلسل مسيرتي عن جورج وسوف

«بمشاركة تلاميذه».. الآلاف في تشييع جثمان مدرس توفي في طابور الصباح بالدقهلية «فيديو»

«بمشاركة تلاميذه».. الآلاف في تشييع جثمان مدرس توفي في طابور الصباح بالدقهلية «فيديو»

"الشهراني": 120 جنسية درست في الجامعة العربية المفتوحة بالسعودية

"الشهراني": 120 جنسية درست في الجامعة العربية المفتوحة بالسعودية