جامعة العريش: منع دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بدون تطعيم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت جامعة العريش، اليوم الأحد، منع دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بدون تطعيم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بضرورة عدم السماح لأى موظف أو طالب جامعى بدخول مقار عملهم بجامعاتهم بدون تطعيم .

وأصدر الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، تعليماته إلى عمداء ووكلاء الكليات على مستوى الجامعة مقررا أنه إبتداء من اليوم الأحد لن يسمح لأى طالب لم يتم تطعيمه بلقاح كورونا بالدخول إلى الحرم الجامعى، وأنه بناء على ذلك على جميع الطلاب إحضار الكارت الخاص بتلقى اللقاح مع كارنيه الكلية وإبرازهما لمسئولى الأمن على بوابة الجامعة للسماح لهم بالدخول.

وشدد رئيس الجامعة، على استمرار الاجراءات وتطبيق التعليمات بكل شدة، وأنه لن يتمكن أي طالب أو طالبة من دخول الجامعة دون ابراز كارت التطعيم أو كارنيه الكلية المسجل به تلقيه للقاح.

وأضاف أنه على الطلاب ممن لديهم أعذار تحول دون تلقيهم اللقاح ( مثل الاقبال على الزواج، الزواج الحديث، الحمل، أمراض وراثية، أورام وغيرها احضار تقرير طبى بالحالة وورقة رسمية من الادارة الطبية بالجامعة مثبتا بها الحالة ومختومة بختم الادارة الطبية.. منوها إلى أنه على طلاب الفرقة الأولى ممن هم تحت السن القانونى لتلقى اللقاح وهو 18 عاما احضار ورقة رسمية من الادارة الطبية بالجامعه تفيد بذلك وصورة لبطاقة الرقم القومى لحين وصول المصل الخاص بهم والتواصل مع الادارة الطبية لتلقى التطعيم .

وأشار إلى تطبيق ذلك على جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجميع منسوبى الجامعة والزوار حرصا على الصحة العامة للجميع، كما طالبت الجامعة كل من حصل على اللقاح بتسجيل ذلك بالكليات التابعين لها.