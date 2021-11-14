«إيراد النهر»: أعمال الحماية بشلاتين استوعبت مياه الأمطار وحصدت 6 مليون متر مكعب من المياه

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عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف السيول والأمطار الغزيرة، وموقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية.

وقال «عبدالعاطى» إن وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات متواصلة في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، بما ينعكس ايجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأضاف وزير الري أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، مشددًا على ضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستنفار في كل إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

ووجه «عبدالعاطي» بأن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة إيراد النهر والإطمئنان على الموقف المائى.

ياتي ذلك بينما أكد تقرير رسمي لوزارة الري أن محافظتى البحر الأحمر وأسوان قد شهدتا أمطار غزيرة يوم الجمعة الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ بمدن أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو ومرسى علم، وتمكنت منشآت الحماية التي سبق إنشاؤها بمعرفة الوزارة في حماية الأفراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول الناتجة عن هذه الأمطار الغزيرة.

وأضاف التقرير أن أعمال الحماية عبارة عن (٢) بحيرة و(٢) حاجز بوادى حوضين بشلاتين، والتى تمكنت من حصاد (٦) مليون متر مكعب من المياه، و(٥) سدود بمنطقة الشيخ الشاذلى التابعة لمرسى علم والتى تصل سعتها الاستيعابية إلى (٣) مليون متر مكعب من المياه، وعدد (١) بحيرة وحاجز بوادى علم بمدينة مرسى علم، وعدد (١) قناة وحاجز توجيه لحماية قرية عرب صالح بمرسي علم، مع تطهير مخر السيل في وادى أبوحمر شمال القصير ومخرات الشلاتين.

وأعلنت وزارة الري أنه تم إيقاف محطات الري وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف لاستيعاب المياه الزائدة نتيجة الأمطار الغزيرة في أسوان، كما نجح سد أبوالريش قبلي بأسوان في حماية قرية أبوالريش من أخطار السيول، كما أسهمت منشآت الحماية التي تم الإنتهاء منها مؤخرا في منطقة وادى عبادى في الحماية من أخطار السيول التدميرية، بالإضافة للإجراءات التي قامت بها الوزارة لتطهير مخر السيل الرئيسي بأسوان ومخر سيل السراج ١ والسراج ٢ والرديسية قبلي بمدينة ادفو.