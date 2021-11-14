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مكة.. تَدَخُّلٌ طبي ينقذ حياة معتمر بنجلاديشي تَوقف قلبه بصحن المطاف

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مكة.. تَدَخُّلٌ طبي ينقذ حياة معتمر بنجلاديشي تَوقف قلبه بصحن المطاف مكة.. تَدَخُّلٌ طبي ينقذ حياة معتمر بنجلاديشي تَوقف قلبه بصحن المطاف
فريق من مستشفى أجياد عَمِل على الإنعاش الرئوي.. "نقل وعناية قلبية"

مكة.. تَدَخُّلٌ طبي ينقذ حياة معتمر بنجلاديشي تَوقف قلبه بصحن المطاف

نجح فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في إنقاذ حياة معتمر بنجلاديشي الجنسية يبلغ من العمر 57 عامًا، بعد توقف في عضلة القلب أثناء أداء العمرة في صحن المطاف.

وتدخلت الفِرَق الميدانية لنقل المريض إلى مراكز طوارئ الحرم ومباشرة الحالة من فريق الاستجابة السريعة بمستشفى أجياد للطوارئ والنقل الإسعافي والعلاج التنفسي، وفريق من إدارة الخدمات التمريضية بالمستشفى، وتم البدء بعمل الإنعاش الرئوي المتقدم، وبحمد الله تم التعامل مع الحالة بكل دقة وسرعة إلى أن أصبحت الحالة مستقرة، وعادت عضلة القلب للعمل، وتم إدخاله بعد ذلك إلى قسم العناية القلبية بالمستشفى لتلقي الخدمة والرعاية الطبية المطلوبة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم الدكتور وائل بن نبيل عيد، جاهزية واستعداد جميع مرافق المستشفى المختلفة؛ حيث إن مستشفى أجياد للطوارئ يعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي لخدمة الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن؛ حيث تزخر المستشفى بكوادر بشرية مؤهلة تأهيلًا عاليًا لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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