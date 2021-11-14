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"المرور": عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة

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"المرور": عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة "المرور": عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة
قال: مَن يغامر بقطعها يتم تغريمه بين 5 إلى 10 آلاف ريال

أكد المرور السعودي أن عبور الأودية والشعاب في أثناء جريانها تصرف جسيم يعرّض حياتك للخطر، وأن هذا التصرف يعد مخالفة مرورية غرامتها تراوح بين 5 و10 آلاف ريال.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذّر من أمطار متوسطة إلى غزيرة ، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخاتٍ من البرد، ورياح هابطة قد تصل سرعتها إلى 55 كم/س، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية لمنطقتَي تبوك "حقل وشرما وضباء وأملج والوجه"، والمدينة المنوّرة "ينبع والعيص".

وأضاف: يمتد التأثير يومَي السبت والأحد على أجزاءٍ من مناطق: تبوك (تبوك، تيماء)، المدينة المنوّرة (وادي الفرع، العلا، المدينة المنوّرة، المهد)، منطقة مكة المكرّمة (رابغ، جدة، خليص، الكامل ) ومن ثم (مكة المكرّمة، الطائف، الليث، أضم)، الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواة، العقيق).

وتتهيّأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة في مجملها من يوم السبت إلى الثلاثاء على مناطق حائل (حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة)، الحدود الشمالية (طريف، عرعر، رفحاء)، الجوف (القريات، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل).

وأردف: لا يُستبعد أن يمتد تأثيرها من يوم الأحد إلى الثلاثاء وتكون خفيفة الى متوسطة على مناطق: القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية ومعظم محافظات المنطقة)، الشرقية (حفر الباطن، الخفجي)، شمال منطقة الرياض (شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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