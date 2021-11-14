إجراء قرعة الدورة العربية الـ16 لخماسيات كرة القدم بجنوب الوادي

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قام الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى باجراء قرعة منافسات الدورة العربية السادسة عشرة لخماسيات كرة القدم التي تقام بجامعة جنوب الوادي خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمرو عزت سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية بحضور الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور اشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية و عادل احمد مصطفى امين عام الجامعة

إجراء قرعة الدورة السادسة عشر لخماسيات كرة القدم بقنا

أكد رئيس الجامعة، أن الهدف من تنظيم الدورة العربية هو ممارسة النشاط الطلابى وهو الرافد الثانى لبناء الطالب الجامعى مشيرا الى اهمية ان تكون المنافسات في اطار من الود والمحبة واكتساب الصداقات ، وتحقيق التواصل بين الجميع ، واضاف ان الروح الرياضية هى عنوان هذه البطولة ففى النهاية الجميع اخوة واشقاء واصدقاء نقدم التهنئة للفائز ونشيد بالروح الرياضية للخاسر

إجراء قرعة الدورة السادسة عشر لخماسيات كرة القدم بقنا

وثمن رئيس الجامعة عودة مشاركة الجامعات العربية للبطولة ولجامعة جنوب الوادى مقر المجلس العربى للأنشطة الطلابية بعد غيابها لفترة بسبب جائحة كورونا متمنيا لهم طيب الاقامة وقدم شكره للجامعات المصرية التى عودتنا على اثراء البطولة ، ، وأشاد رئيس الجامعة بكلية التربية الرياضية وكل القائمين على تنظيم هذه البطولة العربية الذين يستحقوا الشكر الحقيقى لما قدموه من جهد من اجل تنظيم هذه البطولة

إجراء قرعة الدورة السادسة عشر لخماسيات كرة القدم بقنا

ورحب الدكتور اشرف موسى ، عميد كلية التربية الرياضية، بالفرق المشاركة فى البطولة فى مصر مؤكدًا أن الجميع فائزون بالمشاركة وتبادل العلاقات والثقافات .واسفرت القرعة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى ثمان مجموعات وتقام المباراة الافتتاحية بين جامعة جنوب الوادى والأكاديمية العربية بمصر الجديدة

شهد حفل اجراء القرعة رؤساء وفود الجامعات المشاركة ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية