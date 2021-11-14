أخبار عاجلة

استشاري: عمليات تكميم المعدة أو تحويل المسار لا تتعدى ساعة بدون ألم -
تكريم مدير إدارة الشؤون القانونية بجمارك تفتيش الركاب مطار القاهرة لحصوله على درجة الدكتوراة -
16 وفاة و1855 إصابة كورونا جديدة -
الإسماعيلي يسعى لتجهيز مدافعه لمواجهة المقاولون العرب -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل وإبر التريكو -
محافظ الجيزة: «غدًا يوم عمل عادي بجميع المصالح الحكومية» -
أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا عن limbo -
بدأ احتفالية افتتاح قاعة الموسيقي بمدينة الثقافة والفنون -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب كمية من الخيوط الجراحية الطبية ومستلزماتها -
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إجراء قرعة الدورة العربية الـ16 لخماسيات كرة القدم بجنوب الوادي

Print
إجراء قرعة الدورة العربية الـ16 لخماسيات كرة القدم بجنوب الوادي إجراء قرعة الدورة العربية الـ16 لخماسيات كرة القدم بجنوب الوادي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى باجراء قرعة منافسات الدورة العربية السادسة عشرة لخماسيات كرة القدم التي تقام بجامعة جنوب الوادي خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمرو عزت سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية بحضور الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور اشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية و عادل احمد مصطفى امين عام الجامعة

إجراء قرعة الدورة السادسة عشر لخماسيات كرة القدم بقنا

أكد رئيس الجامعة، أن الهدف من تنظيم الدورة العربية هو ممارسة النشاط الطلابى وهو الرافد الثانى لبناء الطالب الجامعى مشيرا الى اهمية ان تكون المنافسات في اطار من الود والمحبة واكتساب الصداقات ، وتحقيق التواصل بين الجميع ، واضاف ان الروح الرياضية هى عنوان هذه البطولة ففى النهاية الجميع اخوة واشقاء واصدقاء نقدم التهنئة للفائز ونشيد بالروح الرياضية للخاسر

إجراء قرعة الدورة السادسة عشر لخماسيات كرة القدم بقنا

وثمن رئيس الجامعة عودة مشاركة الجامعات العربية للبطولة ولجامعة جنوب الوادى مقر المجلس العربى للأنشطة الطلابية بعد غيابها لفترة بسبب جائحة كورونا متمنيا لهم طيب الاقامة وقدم شكره للجامعات المصرية التى عودتنا على اثراء البطولة ، ، وأشاد رئيس الجامعة بكلية التربية الرياضية وكل القائمين على تنظيم هذه البطولة العربية الذين يستحقوا الشكر الحقيقى لما قدموه من جهد من اجل تنظيم هذه البطولة

إجراء قرعة الدورة السادسة عشر لخماسيات كرة القدم بقنا

ورحب الدكتور اشرف موسى ، عميد كلية التربية الرياضية، بالفرق المشاركة فى البطولة فى مؤكدًا أن الجميع فائزون بالمشاركة وتبادل العلاقات والثقافات .واسفرت القرعة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى ثمان مجموعات وتقام المباراة الافتتاحية بين جامعة جنوب الوادى والأكاديمية العربية بمصر الجديدة

شهد حفل اجراء القرعة رؤساء وفود الجامعات المشاركة ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا عن limbo

أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا عن limbo

متحدث الصحة يكشف: هل توفى أطفال بفيروس كوورنا في مصر؟

متحدث الصحة يكشف: هل توفى أطفال بفيروس كوورنا في مصر؟

معين الشعباني يلغي مران المصري لسوء الأحوال الجوية

معين الشعباني يلغي مران المصري لسوء الأحوال الجوية

أدنى مستوى فى أسبوع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء السبت 20-11-2021

أدنى مستوى فى أسبوع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء السبت 20-11-2021