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معلومات الوزراء: 69.5% يؤيدون قرار منع الموظفين غير الملقحين بكورونا من دخول عملهم

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معلومات الوزراء: 69.5% يؤيدون قرار منع الموظفين غير الملقحين بكورونا من دخول عملهم معلومات الوزراء: 69.5% يؤيدون قرار منع الموظفين غير الملقحين بكورونا من دخول عملهم

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في إطار الاستعداد نحو تطبيق الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا» بمنع الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول مقار عملهم اعتباراً من الإثنين الموافق 15 نوفمبر.

وفي هذا الصدد، أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعًا لرأي المواطنين حول رؤيتهم ومدى تأييدهم للقرار من عدمه، حيث أشار 69.5% من المصريين إلى تأييدهم القرار، كما أبدى 2.2% منهم تأييدهم له ولكن بشروط وكان أهمها أن يكون اللقاح فعال وليس له أضرار جانبية، وأن يتم توفير اللقاح بسهولة ويسر، وإعطاء مهلة أطول، فيما اعترض عليه 14.1% من المواطنين، ولم يحدد 14.2% من المواطنين رأيهم.

كذلك فقد أيد 62.7% من المواطنين في نفس الاستطلاع قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية بدايةً من 1 ديسمبر المقبل، وأيده بشروط 3.1% منهم، في حين جاء 20.9% منهم ضد القرار، و13.3% منهم لم يحدد.

المصرى اليوم

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