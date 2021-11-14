انتهاء إصلاح سفينة «إيفر جيفن» التي أغلقت قناة السويس في تشينغداو الصينية

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قالت السلطات المحلية الصينية، أنه تم إصلاح سفينة الشحن العملاقة« إيفر جيفن»، التي أغلقت قناة السويس لنحو أسبوع في مارس الماضي، في مدينة تشينغداو الساحلية شرقي الصين.

وقال تيان شيوي يه، مشرف العمليات لدى شركة تشينغداو تشيانوان المحدودة للحاويات، إن السفينة المحملة بـ 5147 وحدة مكافئة لعشرين قدما، استأنفت عملياتها حوالي الساعة 5 صباحا، السبت، بعد أكثر من شهر من الإصلاح في تشينغداو. حسبما ذكرت وكالة شينخوا.

وستتوجه السفينة إلى شانغهاي ونينغبو لتحميل بضائع قبل مغادرتها إلى أوروبا، مع توقفها في ماليزيا، حيث ستكون هذه الرحلة أول رحلة شحن لها بعد عملية الإصلاح.

وتبلغ سعة «إيفر جيفن»، التي يبلغ طولها حوالي 400 متر، 20388 وحدة مكافئة لـ20 قدما. وهي مملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة «إيفر جرين مارين».

وجنحت السفينة في قناة السويس يوم 23 مارس، ما أسفر عن ازدحام حركة الملاحة العالمية، حتى أعيد تعويمها في 29 مارس بمساعدة زوارق قطر، حيث تم إرسالها للإصلاح في 4 أكتوبر لدى شركة تشينغداو بيهاي المحدودة لبناء السفن الثقيلة.