أخبار عاجلة

استشاري: عمليات تكميم المعدة أو تحويل المسار لا تتعدى ساعة بدون ألم -
تكريم مدير إدارة الشؤون القانونية بجمارك تفتيش الركاب مطار القاهرة لحصوله على درجة الدكتوراة -
16 وفاة و1855 إصابة كورونا جديدة -
الإسماعيلي يسعى لتجهيز مدافعه لمواجهة المقاولون العرب -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل وإبر التريكو -
محافظ الجيزة: «غدًا يوم عمل عادي بجميع المصالح الحكومية» -
أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا عن limbo -
بدأ احتفالية افتتاح قاعة الموسيقي بمدينة الثقافة والفنون -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب كمية من الخيوط الجراحية الطبية ومستلزماتها -
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انتهاء إصلاح سفينة «إيفر جيفن» التي أغلقت قناة السويس في تشينغداو الصينية

Print
انتهاء إصلاح سفينة «إيفر جيفن» التي أغلقت قناة السويس في تشينغداو الصينية انتهاء إصلاح سفينة «إيفر جيفن» التي أغلقت قناة السويس في تشينغداو الصينية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السلطات المحلية الصينية، أنه تم إصلاح سفينة الشحن العملاقة« إيفر جيفن»، التي أغلقت قناة السويس لنحو أسبوع في مارس الماضي، في مدينة تشينغداو الساحلية شرقي الصين.

وقال تيان شيوي يه، مشرف العمليات لدى شركة تشينغداو تشيانوان المحدودة للحاويات، إن السفينة المحملة بـ 5147 وحدة مكافئة لعشرين قدما، استأنفت عملياتها حوالي الساعة 5 صباحا، السبت، بعد أكثر من شهر من الإصلاح في تشينغداو. حسبما ذكرت وكالة شينخوا.

وستتوجه السفينة إلى شانغهاي ونينغبو لتحميل بضائع قبل مغادرتها إلى أوروبا، مع توقفها في ماليزيا، حيث ستكون هذه الرحلة أول رحلة شحن لها بعد عملية الإصلاح.

وتبلغ سعة «إيفر جيفن»، التي يبلغ طولها حوالي 400 متر، 20388 وحدة مكافئة لـ20 قدما. وهي مملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة «إيفر جرين مارين».

وجنحت السفينة في قناة السويس يوم 23 مارس، ما أسفر عن ازدحام حركة الملاحة العالمية، حتى أعيد تعويمها في 29 مارس بمساعدة زوارق قطر، حيث تم إرسالها للإصلاح في 4 أكتوبر لدى شركة تشينغداو بيهاي المحدودة لبناء السفن الثقيلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استشاري: عمليات تكميم المعدة أو تحويل المسار لا تتعدى ساعة بدون ألم

استشاري: عمليات تكميم المعدة أو تحويل المسار لا تتعدى ساعة بدون ألم

تكريم مدير إدارة الشؤون القانونية بجمارك تفتيش الركاب مطار القاهرة لحصوله على درجة الدكتوراة

تكريم مدير إدارة الشؤون القانونية بجمارك تفتيش الركاب مطار القاهرة لحصوله على درجة الدكتوراة

الإسماعيلي يسعى لتجهيز مدافعه لمواجهة المقاولون العرب

الإسماعيلي يسعى لتجهيز مدافعه لمواجهة المقاولون العرب

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل وإبر التريكو

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل وإبر التريكو