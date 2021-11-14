نقيب الفلاحين: طن قصب السكر ينتج 120 كيلو سكر ويباع منذ عام 2018 بـ720 جنيها

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قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن رفع سعر قصب السكر بات امر ضروريا بعد ارتفاع سعر السكر عالميا ومحليا، حيث وصل سعر طن السكر الأبيض إلى 10500 جنيه مقابل 8200 جنيه خلال منتصف سبتمبر الماضي، مع ارتفاع تكلفة زراعة القصب، مشيرا ان سعر طن قصب السكر جامد لا يتحرك منذ 2018 عند720جنيه، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحكومة برفع سعر توريد طن قصب السكر من 700 جنيه إلى 720 جنيها

وتابع «ابوصدام» ان جمود سعر قصب السكر يتسبب في غضب مزارعي القصب الذين ينتظرون حصاد المحصول عام كامل في الوقت الذي ينتج طن قصب السكر

نحو 120كيلو من السكر ويباع الكيلو حاليا من11الي12 جنيه

وأشار «ابوصدام» انه يطالب برفع سعر طن قصب السكر الي1000جنيه على الاقل تجنبا لتدهور معيشة مزارعي القصب وتحقيقا لمبدا العدل والمساواة وخاصة ان كل مزارعي القصب يعيشون بمحافظات الصعيد الاكثر فقرا والاولي بالدعم والرعايه

واوضح «ابو صدام» ان موسم حصاد القصب سيكون مع بداية العام الجديد وان مزارعي القصب ينتظرون على احر من الجمر النظر اليهم ومساوتهم بباقي المحاصيل التي ارتفعت اسعارها تماشيا مع الارتفاع العالمي لكافة المنتجات الزراعية