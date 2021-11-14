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اجتماع رباعي لوزراء خارجية والأردن واليونان وقبرص في الإمارات

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اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والأردن واليونان وقبرص في الإمارات اجتماع رباعي لوزراء خارجية والأردن واليونان وقبرص في الإمارات

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التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم مع نظرائه في كل من الأردن واليونان وقبرص.

وبحث شكري مع وزراء خارجية الأردن واليونان وقبرص سبل تعزيز أطر التعاون بين الدول الأربعة، فضلًا عن تبادل الرؤى حيال المُستجدات الإقليمية والدولية.

ويشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمنتدى «صير بني ياس» السنوي، والذي تُنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وذلك تحت رعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مشاركة الوزير شكري في الدورة الحالية لهذا المحفل الهام تأتي في إطار الحرص على مواصلة تبادُل الرؤى والتشاور مع كبار المسؤولين وقادة الفكر بشأن القضايا الملحة والملفات ذات الأولوية، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة؛ وذلك على ضوء ما يوفره هذا المنتدى غير الرسمي من مساحة للنقاش والعصف الذهني وبلورة الأفكار إزاء أبرز التحديات الآنية والمستقبلية وسبل حلحلة الأزمات التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي.

المصرى اليوم

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