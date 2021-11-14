مصرع سائق صدمته سيارة على طريق قليوب - القناطر الخيرية

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لقى شخص مصرعه صدمته سيارة أثناء عبوره طريق قليوب – القناطر الخيرية عند منطقة الحادثة دائرة مركز شرطة القناطر وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصى تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة التحفظ على السيارة وقائدها لحين انتهاء التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا بوقوع حادث تصادم ووفاة أحد الأشخاص بطريق قليوب- القناطر الخيرية دائرة المركز أمام منطقة الحادثة، وتم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة أمنية وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة «م. م. م»، 33 سنة، سائق، فوجئ بشخص يدعى «س. س. س» 29 سنة، سائق توك توك يعبر الطريق أمامه فلم يتمكن من مفاداته واصطدم به، ما أدى إلى وفاته إثر إصابته، وتم نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.