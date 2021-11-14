ماذا تقول صور الرادار عن #جدة_الآن: "الوطني للأرصاد" يكشف

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تغريدة توافق وسماً وتبين ما يوجد داخل البحر بمحاذاة المحافظة

تحت وسم #جدة_الآن، كشف "الوطني للأرصاد" ما تظهره صور الرادار.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد: "صور الرادار تبين وجود بعض السحب الرعدية الممطرة داخل البحر بمحاذاة المحافظة".

وكانت قد شهدت محافظة جدة، أمس، حالة أمطار غزيرة تمركزت على شمال المحافظة ووسطها، في الوقت الذي استنفرت فيه جميع الأجهزة ذات العلاقة (الدفاع المدني، المرور، الأمانة، الهلال الأحمر، وغيرها)؛ تحسباً لأي طارئ.

وكان قد أوضح الناطق الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، استمرار تأثر منطقة ‫مكة المكرّمة بأمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة تشمل محافظة ‫جدة.