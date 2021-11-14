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عدسة "سبق" في "البوليفارد".. زوايا جديدة من رحلة فرح راقٍ متعدّد الخيارات

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هيئة الترفيه نجحت في تقديم "خيال" جميل أضاف لعاصمتنا الرياض

عدسة

تصوير / عبدالله النحيط

تتواصل فعاليات منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، بأنوارها الساطعة وشاشاتها العملاقة، ونوافيرها الليزر الراقصة، جاذبة أعداداً كبيرة من الزوّار من مختلف الأعمار والجنسيات؛ الذين قَدِموا للاستمتاع بتجربة المطاعم والمقاهي المتنوعة، وبالمتعة البصرية في مراكز الألعاب العالمية، والمهرجانات، والمتاجر المتخصصة، وإضاءات الليزر والألوان والموسيقى التي تتناغم جميعها في تجربة ترفيهية ممتعة واستثنائية.

عدسة "سبق" تجوّلت في "البوليفارد"، ورصدت زوايا جديدة في رحلة فرح راقٍ متعدد الخيارات يرضي جميع الأذواق، أثبتت قدرة هيئة الترفيه في التنظيم، وتقديم خيال جميل أضاف لعاصمتنا الرياض الكثير.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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