أخبار عاجلة

16 وفاة و1855 إصابة كورونا جديدة -
الإسماعيلي يسعى لتجهيز مدافعه لمواجهة المقاولون العرب -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل وإبر التريكو -
محافظ الجيزة: «غدًا يوم عمل عادي بجميع المصالح الحكومية» -
أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا عن limbo -
بدأ احتفالية افتتاح قاعة الموسيقي بمدينة الثقافة والفنون -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب كمية من الخيوط الجراحية الطبية ومستلزماتها -
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية -
سقوط عناصر تشكيل عصابي ارتكبوا 15 واقعة سرقة مساكن بالجيزة.. وإعادة المسروقات -
بونوتشي يسجل ركلتي جزاء لـ يوفنتوس ويذيق لاتسيو أول هزيمة على أرضه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جوجل تصلح ثغرة مزعجة في هواتف "بيكسل 6"

Print
جوجل تصلح ثغرة مزعجة في هواتف "بيكسل 6" جوجل تصلح ثغرة مزعجة في هواتف "بيكسل 6"

جوجل تصلح ثغرة مزعجة في هواتف

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية إصلاحها ثغرة مزعجة أصابت هواتف "بيكسل 6" الجديدة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جوجل طرحت تحديثاً لنظام تشغيلها يصلح ثغرة مزعجة بهواتف "بيكسل 6"، والمتمثلة في اتصال الهواتف بصورة عشوائية بأرقام من جهات اتصال المستخدم من دون رغبتهم.

وتنبع المشكلة من اكتشاف الكلمات المهمة الخاطئة في مساعد جوجل الذكي.

ولحين وصول التحديث إلى هواتفكم يمكنكم حالياً مسح ذاكرة التخزين المؤقت والإعدادات الخاصة بتطبيق جوجل، لحل المشكلة مؤقتاً، لكن الحل الوحيد المؤكد حتى الآن هو تعطيل التعرُّف على الكلمة المهمة تماماً.

وسيحل تحديث "بيكسل 6" عدداً من المشكلات الأخرى التي اشتكى منها مالكو نظام "أندرويد 12"، مثل وميض الشاشة، وبطء الكشف عن بصمات الأصابع، وغيرها من المضايقات.

مع ذلك، من الآمن افتراض وجود خطأ مثل هذا سيأخذ أولوية عالية؛ نظراً للتداعيات المحتملة من المكالمات غير المرغوب فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ابن زنان" يُفجِّرها: معسكر "النصر" كان للترفيه والسهر.. وما يحدث أمر مخجل!

"ابن زنان" يُفجِّرها: معسكر "النصر" كان للترفيه والسهر.. وما يحدث أمر مخجل!

"الطيران المدني" تختتم مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021م

"الطيران المدني" تختتم مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021م

بريطانيا تسجل 40,941 إصابة جديدة بكورونا و150 وفاة

بريطانيا تسجل 40,941 إصابة جديدة بكورونا و150 وفاة

"السعيدان" نائبًا مساعدًا لمحافظ التدريب المهنى للكليات التقنية للبنين

"السعيدان" نائبًا مساعدًا لمحافظ التدريب المهنى للكليات التقنية للبنين