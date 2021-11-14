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اليوم.. محاكمة «تٌربي» أشعل النيران في مقبرة بحلوان

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اليوم.. محاكمة «تٌربي» أشعل النيران في مقبرة بحلوان اليوم.. محاكمة «تٌربي» أشعل النيران في مقبرة بحلوان

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عامر جادوا، محاكمة «تربي» في اتهامه بإشعال النيران في مقبرة انتقاما من خصمه المسؤول عن إدارتها.

كانت النيابة وجهت للمتهم تهمة إشعال النار عمدًا بباعث الانتقام من خصمه، بأن «بيّت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض مشروعا إجراميا استهله بتحضير أدوات ارتكاب جريمته».

كانت وزارة الداخلية في بيان صادر «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (تُربي) بأنه حال مرورة بمدافن إحدى العائلات بدائرة القسم فوجئ بفتح القفل الخاص بخانة السيدات وتفحم جثة إحدى السيدات (متوفاة بتاريخ سابق)».

المصرى اليوم

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