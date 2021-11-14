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افتتاح «في انتظار بابا» وعودة سمير العصفوري اليوم على المسرح القومي

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افتتاح «في انتظار بابا» وعودة سمير العصفوري اليوم على المسرح القومي افتتاح «في انتظار بابا» وعودة سمير العصفوري اليوم على المسرح القومي

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يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مساء اليوم الأحد العرض المسرحي الجديد «في انتظار بابا» من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إيهاب فهمي، ومن إخراج المخرج الكبير سمير العصفوري، وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة في تمام الثامنة مساء.

وقال الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي ان هذا العمل يعتبر عودة للمخرج الكبير سمير العصفوري إلى البيت الكبير المسرح القومي، ويعد العمل تتويج لمشوار أحد رواد الاخراج المسرحي في والعالم العربي، ونثق جميعا في نجاح العرض وتميزه وسط فريق عمل من الفنانين المبدعين.

يذكر أن العرض عن «الإلياذة» للشاعر اليوناني هوميروس يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر في العرض من خلال الأحداث والمواقف.

العرض المسرحي «فى إنتظار بابا» عن الالياذة للشاعر اليوناني هوميروس بمساعدة السيكولوجي فرويد وتحليله لعقدة إلكترا، العرض بطولة سماح أنور، أحمد سلامة، انتصار، مفيد عاشور ،ماهر محمود ،سميحة عبدالهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل، على كمالو، بسمة شوقي، وليد أبوستيت، خالد عبدالحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي أحنا الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، ومن إخراج سمير العصفوري.

المصرى اليوم

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