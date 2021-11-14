شكاوى من تجاهل شركة النظافة للشوارع الجانبية والأحياء الشعبية بالغردقة (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عدد من مواطني مدينة الغردقة بتدخل الاجهزة المختصة لاجبار شركة النظافة على وضع خطة لنظافة الشوارع الجانبية والداخلية بعد تحولت لمقالب للقمامة وترك الحاويات دون تفريغ طوال اليوم متهنين الشركة بانها تكتفي بنظافة الشوارع الرئيسية وتتجاهل الاحياء الشعبية والمناطق التي بها مدارس.

ورصدت «المصري اليوم» بالصور ترك عدد من الحاويات بدون تفريغ مما اضطر الأهالي لوضع القمامة بجوار الحاويات وتراكمها.

وأكد الأهالي في اتصالهم مع «المصري اليوم» أن «شركة النظافة تتجاهل الشوارع الجانبية وتقتصر في عمليات النظافة على الشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة وتجاهل شركة النظافة لهذة المناطق وعدم وضعها ضمن خطة النظافة مما جعلها تتحول لمقالب للقمامة وتراكم التراب بالرغم من أنه يتم تحصيل مقابل النظافة ابو نواس وحفر الباطن وابو عشرة والموظفين والتقوي والنجدة والكوثر ومبارك ٨ ومنطقة الأحياء».

