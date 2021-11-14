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القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده

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القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك فيليب؛ ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للملك فيليب؛ ملك مملكة بلجيكا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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