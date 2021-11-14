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الإسماعيلي يسعى لتجهيز مدافعه لمواجهة المقاولون العرب
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل وإبر التريكو
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
محافظ الجيزة: «غدًا يوم عمل عادي بجميع المصالح الحكومية»
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا عن limbo
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
بدأ احتفالية افتتاح قاعة الموسيقي بمدينة الثقافة والفنون
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب كمية من الخيوط الجراحية الطبية ومستلزماتها
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
سقوط عناصر تشكيل عصابي ارتكبوا 15 واقعة سرقة مساكن بالجيزة.. وإعادة المسروقات
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
بونوتشي يسجل ركلتي جزاء لـ يوفنتوس ويذيق لاتسيو أول هزيمة على أرضه
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
خبير: عودة أعضاء العموم البريطانى للعمل كمستشارين لحكام أجانب بالأجر واردة رغم الغضب
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
عودة حنين حسام.. المتهمة تعود من جديد للمحكمة فى إعادة محاكمتها
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 14 نوفمبر 2021 10:18 صباحاً
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