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شاهد.. وزير التعليم للطفلة "لمى الغانم": "بتصيرين إن شاء الله نجمة في تقديم البرامج"
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:55 مساءً
"آل قراش" يطلق مبادرة محافظة تربة تحت عنوان "عفوًا إنه المواطن"
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:55 مساءً
الأفيون بدل الفواكه.. مزارعو أفغانستان يتحولون إلى زراعة "الخشخاش"
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:55 مساءً
ضمن أبطال الحد الجنوبي.. "القرني" إلى رتبة "ملازم أول"
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:55 مساءً
"جنرال موتورز" تكشف عن طرازي "جي إم سي هامر EV" و"كاديلاك ليريك‘"
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:55 مساءً
الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى تاريخي.. وأردوغان: "مناورات تحاك"
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:55 مساءً
بعد جدل دورة مهارات اختيار الزوجة الثانية.. التدريب التقني لـ"سبق": رصدنا وأوقفنا
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:55 مساءً
النصر: إصابة "ماشاريبوف " بتمزق .. و"مادو" إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:55 مساءً
"فلكية جدة": وصول نجوم "الجوزاء" لأعلى نقطة بالسماء بعد منتصف الليلة
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:55 مساءً
"الإرياني": "الحوثي" ترتكب جرائم حرب باستخدام المنشآت الحيوية في أغراض عسكرية
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:55 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الكنيسة توضح مساوئ زكريا بطرس وسبب فصله من الخدمة الكنسية.. وردها على إساءاته
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 14 نوفمبر 2021 10:17 صباحاً
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