أخبار عاجلة

الإسماعيلي يسعى لتجهيز مدافعه لمواجهة المقاولون العرب -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل وإبر التريكو -
محافظ الجيزة: «غدًا يوم عمل عادي بجميع المصالح الحكومية» -
أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا عن limbo -
بدأ احتفالية افتتاح قاعة الموسيقي بمدينة الثقافة والفنون -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب كمية من الخيوط الجراحية الطبية ومستلزماتها -
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية -
سقوط عناصر تشكيل عصابي ارتكبوا 15 واقعة سرقة مساكن بالجيزة.. وإعادة المسروقات -
بونوتشي يسجل ركلتي جزاء لـ يوفنتوس ويذيق لاتسيو أول هزيمة على أرضه -
خبير: عودة أعضاء العموم البريطانى للعمل كمستشارين لحكام أجانب بالأجر واردة رغم الغضب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

توقيف قافلة مهاجرين في طريقها إلى الحدود الأمريكية

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بريطانيا تحظر حركة حماس

بريطانيا تحظر حركة حماس

فيضانات عارمة في الهند ومروحيات الجيش تجلي سكان المناطق الأكثر تضررا

فيضانات عارمة في الهند ومروحيات الجيش تجلي سكان المناطق الأكثر تضررا

إيران تعلن احتجاز سفينة أجنبية في الخليج تهرب الوقود

إيران تعلن احتجاز سفينة أجنبية في الخليج تهرب الوقود

رئيس مجلس الدوما الروسي فولودين يستقبل رئيس مجلس الشيوخ المصري عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الدوما الروسي فولودين يستقبل رئيس مجلس الشيوخ المصري عبد الوهاب عبد الرازق