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الإسماعيلي يسعى لتجهيز مدافعه لمواجهة المقاولون العرب
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل وإبر التريكو
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
محافظ الجيزة: «غدًا يوم عمل عادي بجميع المصالح الحكومية»
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا عن limbo
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
بدأ احتفالية افتتاح قاعة الموسيقي بمدينة الثقافة والفنون
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب كمية من الخيوط الجراحية الطبية ومستلزماتها
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
سقوط عناصر تشكيل عصابي ارتكبوا 15 واقعة سرقة مساكن بالجيزة.. وإعادة المسروقات
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
بونوتشي يسجل ركلتي جزاء لـ يوفنتوس ويذيق لاتسيو أول هزيمة على أرضه
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
خبير: عودة أعضاء العموم البريطانى للعمل كمستشارين لحكام أجانب بالأجر واردة رغم الغضب
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
هل تغير سيطرة الحوثيين على مواقع بالحديدة موازين المعارك في اليمن؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 14 نوفمبر 2021 10:10 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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