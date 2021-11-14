تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
الحكم على أستاذ جامعى فى «سب وقذف» إعلاميين 27 ديسمبر
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:45 مساءً
ضبط 518 مخالفة مرورية في حملة بأسوان
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:45 مساءً
محمد محمود يرفض عروض الإعارة ويتمسك بالبقاء مع الأهلي
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:45 مساءً
طاهر محمد طاهر ينتظر عرضًا من الدوري البلجيكي للرحيل
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:45 مساءً
لجنة التخطيط تتدخل لاحتواء أزمة كهربا في الأهلي
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:45 مساءً
أول تعليق من خالد جلال بعد التعادل أمام الزمالك
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:45 مساءً
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:45 مساءً
الشرطة الأمريكية: توجيه 5 تهم بالقتل للرجل الذي صدم موكبا احتفاليا بسيارته
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:45 مساءً
«أصحاب بجد» محاضرات وعروض سينما بثقافة أسيوط
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:44 مساءً
محاضرة تذوق بصري في القليوبية
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:44 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
شاهد.. إعلان يسخر من مارك زوكربيرغ بعد تغيير اسم فيسبوك إلى ميتا
فيديو
cnn arabic
الأحد 14 نوفمبر 2021 10:04 صباحاً
95
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
كيسنجر يكشف لـCNN سر استمراره في التأليف حتى سن 98 عامًا
cnn arabic
الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:15 مساءً
روبوت "ودود" يخطف الأنظار في إكسبو 2020 دبي
cnn arabic
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:03 صباحاً
هذه الشركة تهدف إلى تحويل الصحراء لأرض خضراء صالحة للزراعة
cnn arabic
الأحد 21 نوفمبر 2021 04:08 مساءً
تطبيق مايندسفير.. تعرّف إلى "الجهاز العصبي" لإكسبو2020 دبي
cnn arabic
الأحد 21 نوفمبر 2021 12:31 مساءً
السابق
جامعة القاهرة تطلق قوافل ضمن مبادرة حياة كريمة
التالى
أم حاتم مصابة بشلل أطفال بس بتعافر علي موتوسيكل عشان تصرف علي ولادها
Tweets by @3yonNews