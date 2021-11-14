أخبار عاجلة

الحكم على أستاذ جامعى فى «سب وقذف» إعلاميين 27 ديسمبر -
ضبط 518 مخالفة مرورية في حملة بأسوان -
محمد محمود يرفض عروض الإعارة ويتمسك بالبقاء مع الأهلي -
طاهر محمد طاهر ينتظر عرضًا من الدوري البلجيكي للرحيل -
لجنة التخطيط تتدخل لاحتواء أزمة كهربا في الأهلي -
أول تعليق من خالد جلال بعد التعادل أمام الزمالك -
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك -
الشرطة الأمريكية: توجيه 5 تهم بالقتل للرجل الذي صدم موكبا احتفاليا بسيارته -
«أصحاب بجد» محاضرات وعروض سينما بثقافة أسيوط  -
محاضرة تذوق بصري في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

شاهد.. إعلان يسخر من مارك زوكربيرغ بعد تغيير اسم فيسبوك إلى ميتا

Print
مواضيع متعلقة
كيسنجر يكشف لـCNN سر استمراره في التأليف حتى سن 98 عامًا

كيسنجر يكشف لـCNN سر استمراره في التأليف حتى سن 98 عامًا

روبوت "ودود" يخطف الأنظار في إكسبو 2020 دبي

روبوت "ودود" يخطف الأنظار في إكسبو 2020 دبي

هذه الشركة تهدف إلى تحويل الصحراء لأرض خضراء صالحة للزراعة

هذه الشركة تهدف إلى تحويل الصحراء لأرض خضراء صالحة للزراعة

تطبيق مايندسفير.. تعرّف إلى "الجهاز العصبي" لإكسبو2020 دبي

تطبيق مايندسفير.. تعرّف إلى "الجهاز العصبي" لإكسبو2020 دبي