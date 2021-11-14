أخبار عاجلة

الإسماعيلي يسعى لتجهيز مدافعه لمواجهة المقاولون العرب -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل وإبر التريكو -
محافظ الجيزة: «غدًا يوم عمل عادي بجميع المصالح الحكومية» -
أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا عن limbo -
بدأ احتفالية افتتاح قاعة الموسيقي بمدينة الثقافة والفنون -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب كمية من الخيوط الجراحية الطبية ومستلزماتها -
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية -
سقوط عناصر تشكيل عصابي ارتكبوا 15 واقعة سرقة مساكن بالجيزة.. وإعادة المسروقات -
بونوتشي يسجل ركلتي جزاء لـ يوفنتوس ويذيق لاتسيو أول هزيمة على أرضه -
خبير: عودة أعضاء العموم البريطانى للعمل كمستشارين لحكام أجانب بالأجر واردة رغم الغضب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

روائيات... بأسماء وشخصيات مستعارة؟

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
"بلا قيود" يستضيف مثال الألوسي السياسي ومؤسس حزب الأمة العراقي

"بلا قيود" يستضيف مثال الألوسي السياسي ومؤسس حزب الأمة العراقي

رحلة إلى عالم الميتافيرس

رحلة إلى عالم الميتافيرس

عانت من اكتئاب ما بعد الولادة... فماذا فعلت؟

عانت من اكتئاب ما بعد الولادة... فماذا فعلت؟

جنوب إفريقيا تسحب دعمها لملكة الجمال في مسابقة تنظمها إسرائيل

جنوب إفريقيا تسحب دعمها لملكة الجمال في مسابقة تنظمها إسرائيل