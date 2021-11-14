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"ابن زنان" يُفجِّرها: معسكر "النصر" كان للترفيه والسهر.. وما يحدث أمر مخجل!
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:34 مساءً
"الطيران المدني" تختتم مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021م
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:34 مساءً
بريطانيا تسجل 40,941 إصابة جديدة بكورونا و150 وفاة
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:34 مساءً
"السعيدان" نائبًا مساعدًا لمحافظ التدريب المهنى للكليات التقنية للبنين
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:34 مساءً
متحدث الصحة يكشف: هل توفى أطفال بفيروس كوورنا في مصر؟
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:26 مساءً
هل غادر أبوجبل جروب واتساب الفريق تمهيدا لرحيله عن الزمالك؟ الحارس يجيب
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:26 مساءً
ضبط 232 قطعة آثار مختلفة الأحجام بحوزة 5 عناصر إجرامية في أسيوط
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:26 مساءً
معين الشعباني يلغي مران المصري لسوء الأحوال الجوية
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:26 مساءً
أدنى مستوى فى أسبوع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء السبت 20-11-2021
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:26 مساءً
محافظ الغربية يشارك في تأبين الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها
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السبت 20 نوفمبر 2021 10:26 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
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هل ستوقف أكل اللحوم في العيد من أجل إنقاذ الكوكب؟
أخبار العالم
BBC News عربي
الأحد 14 نوفمبر 2021 10:01 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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