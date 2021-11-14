أخبار عاجلة

"ابن زنان" يُفجِّرها: معسكر "النصر" كان للترفيه والسهر.. وما يحدث أمر مخجل! -
"الطيران المدني" تختتم مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021م -
بريطانيا تسجل 40,941 إصابة جديدة بكورونا و150 وفاة -
"السعيدان" نائبًا مساعدًا لمحافظ التدريب المهنى للكليات التقنية للبنين -
متحدث الصحة يكشف: هل توفى أطفال بفيروس كوورنا في مصر؟ -
هل غادر أبوجبل جروب واتساب الفريق تمهيدا لرحيله عن الزمالك؟ الحارس يجيب -
ضبط 232 قطعة آثار مختلفة الأحجام بحوزة 5 عناصر إجرامية في أسيوط -
معين الشعباني يلغي مران المصري لسوء الأحوال الجوية -
أدنى مستوى فى أسبوع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء السبت 20-11-2021 -
محافظ الغربية يشارك في تأبين الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

هل ستوقف أكل اللحوم في العيد من أجل إنقاذ الكوكب؟

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
"بلا قيود" يستضيف مثال الألوسي السياسي ومؤسس حزب الأمة العراقي

"بلا قيود" يستضيف مثال الألوسي السياسي ومؤسس حزب الأمة العراقي

رحلة إلى عالم الميتافيرس

رحلة إلى عالم الميتافيرس

عانت من اكتئاب ما بعد الولادة... فماذا فعلت؟

عانت من اكتئاب ما بعد الولادة... فماذا فعلت؟

جنوب إفريقيا تسحب دعمها لملكة الجمال في مسابقة تنظمها إسرائيل

جنوب إفريقيا تسحب دعمها لملكة الجمال في مسابقة تنظمها إسرائيل