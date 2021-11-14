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جوجل تصلح ثغرة مزعجة في هواتف "بيكسل 6"

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جوجل تصلح ثغرة مزعجة في هواتف "بيكسل 6" جوجل تصلح ثغرة مزعجة في هواتف "بيكسل 6"

جوجل تصلح ثغرة مزعجة في هواتف

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية إصلاحها ثغرة مزعجة أصابت هواتف "بيكسل 6" الجديدة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جوجل طرحت تحديثاً لنظام تشغيلها يصلح ثغرة مزعجة بهواتف "بيكسل 6"، والمتمثلة في اتصال الهواتف بصورة عشوائية بأرقام من جهات اتصال المستخدم من دون رغبتهم.

وتنبع المشكلة من اكتشاف الكلمات المهمة الخاطئة في مساعد جوجل الذكي.

ولحين وصول التحديث إلى هواتفكم يمكنكم حالياً مسح ذاكرة التخزين المؤقت والإعدادات الخاصة بتطبيق جوجل، لحل المشكلة مؤقتاً، لكن الحل الوحيد المؤكد حتى الآن هو تعطيل التعرُّف على الكلمة المهمة تماماً.

وسيحل تحديث "بيكسل 6" عدداً من المشكلات الأخرى التي اشتكى منها مالكو نظام "أندرويد 12"، مثل وميض الشاشة، وبطء الكشف عن بصمات الأصابع، وغيرها من المضايقات.

مع ذلك، من الآمن افتراض وجود خطأ مثل هذا سيأخذ أولوية عالية؛ نظراً للتداعيات المحتملة من المكالمات غير المرغوب فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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