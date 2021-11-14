أخبار عاجلة

"ابن زنان" يُفجِّرها: معسكر "النصر" كان للترفيه والسهر.. وما يحدث أمر مخجل! -
"الطيران المدني" تختتم مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021م -
بريطانيا تسجل 40,941 إصابة جديدة بكورونا و150 وفاة -
"السعيدان" نائبًا مساعدًا لمحافظ التدريب المهنى للكليات التقنية للبنين -
متحدث الصحة يكشف: هل توفى أطفال بفيروس كوورنا في مصر؟ -
هل غادر أبوجبل جروب واتساب الفريق تمهيدا لرحيله عن الزمالك؟ الحارس يجيب -
ضبط 232 قطعة آثار مختلفة الأحجام بحوزة 5 عناصر إجرامية في أسيوط -
معين الشعباني يلغي مران المصري لسوء الأحوال الجوية -
أدنى مستوى فى أسبوع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء السبت 20-11-2021 -
محافظ الغربية يشارك في تأبين الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«اتلمي» .. رجاء حسين توجه رسالة إلى تارا عماد ونجمات الجونة السينمائي ()

Print
«اتلمي» .. رجاء حسين توجه رسالة إلى تارا عماد ونجمات الجونة السينمائي (فيديو) «اتلمي» .. رجاء حسين توجه رسالة إلى تارا عماد ونجمات الجونة السينمائي ()

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الفنانة القديرة رجاء حسين، إنها لم تكن راضية عما لاحظته في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، لافتة إلى أنها لم تتابع المهرجان ولم تدعى له، ولو دعيت لن تتوجه لأنه ليس مهرجان سينما، والنجمات ظهروا خلاله بشكل مبالغ فيه بفساتيهن الجريئة.

وتابعت رجاء حسين خلال استضافتها في برنامج«نص الكلام» مع الإعلامية راغدة شلهوب : «حتى في مهرجان القاهرة، وفي الأوبرا كان الفستان كدة مفتوح بسيط ويغطي الصدر أو ليه فرير يتلبس عليه أو شال .. أنا مشفتش ده في الجونة مفتوح من تحت ومن فوق .. أنا شفت كمية هلاهيل».

وأضافت : «الغرب كان كده ودلوقتي اتفرجي على مهرجاناتهم والأوسكار.. منغالطش روحنا .. بسأل مين دول اللي كانوا في المهرجان».

تارا عماد - صورة أرشيفية

واستعرضت راغدة شلهوب عدة صور لنجمات حضرن مهرجان الجونة السينمائي الدولي لتعلق رجاء على صورة الفنانة الشابة تارا عماد :«اتلمي».

نجلاء بدر - صورة أرشيفية

وعند صورة نجلاء بدر بفستان الجونة الذي ارتدته في حفل الافتتاح وأثار أزمة وجدلا كبيرا، وجهت رجاء حسين رسالة إلى نجلاء بدر : «الست دي أنا بحبها وهي ممثلة كويسة أوي إزاي ترتدي فستان زي ده .. انتي رايحة مهرجان سينما .. ماانتيش رايحة مهرجان أزياء».

الفنانة إلهام شاهين - صورة أرشيفية

وتابعت رجاء حسين معلقة على صورة إلهام شاهين: «دي ست محترمة طول عمرها مشفتهاش لابسة حاجة صعبة في المهرجان فستانها كات والشال عليه.. دي فنانة كبيرة ومنتجة كبيرة وست عملت أفلام كتيرة».

يسرا - صورة أرشيفية

وحول يسرا قالت :«مش يسرا عاملة أفلام كذا .. بس لبست في المهرجان ده 3 فساتين حلوين .. ياريت يسرا تديني الفستان ده».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد صلاح يسجل في رباعية ليفربول بشباك أرسنال بالدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد صلاح يسجل في رباعية ليفربول بشباك أرسنال بالدوري الإنجليزي (فيديو)

مسؤول سوري: انفجار في معبر نصيب الحدودي مع الأردن .. فيديو

مسؤول سوري: انفجار في معبر نصيب الحدودي مع الأردن .. فيديو

البرومو الرسمي لمسلسل «قواعد الطلاق الـ45» (فيديو)

البرومو الرسمي لمسلسل «قواعد الطلاق الـ45» (فيديو)

رضا عبد العال يفجر مفاجأة: مدحت شلبي «أهلاوي» و«هيتوقف تاني» (فيديو)

رضا عبد العال يفجر مفاجأة: مدحت شلبي «أهلاوي» و«هيتوقف تاني» (فيديو)