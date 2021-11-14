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قالت الفنانة القديرة رجاء حسين، إنها لم تكن راضية عما لاحظته في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، لافتة إلى أنها لم تتابع المهرجان ولم تدعى له، ولو دعيت لن تتوجه لأنه ليس مهرجان سينما، والنجمات ظهروا خلاله بشكل مبالغ فيه بفساتيهن الجريئة.

وتابعت رجاء حسين خلال استضافتها في برنامج«نص الكلام» مع الإعلامية راغدة شلهوب : «حتى في مهرجان القاهرة، وفي الأوبرا كان الفستان كدة مفتوح بسيط ويغطي الصدر أو ليه فرير يتلبس عليه أو شال .. أنا مشفتش ده في الجونة مفتوح من تحت ومن فوق .. أنا شفت كمية هلاهيل».

وأضافت : «الغرب كان كده ودلوقتي اتفرجي على مهرجاناتهم والأوسكار.. منغالطش روحنا .. بسأل مين دول اللي كانوا في المهرجان».

تارا عماد - صورة أرشيفية

واستعرضت راغدة شلهوب عدة صور لنجمات حضرن مهرجان الجونة السينمائي الدولي لتعلق رجاء على صورة الفنانة الشابة تارا عماد :«اتلمي».

نجلاء بدر - صورة أرشيفية

وعند صورة نجلاء بدر بفستان الجونة الذي ارتدته في حفل الافتتاح وأثار أزمة وجدلا كبيرا، وجهت رجاء حسين رسالة إلى نجلاء بدر : «الست دي أنا بحبها وهي ممثلة كويسة أوي إزاي ترتدي فستان زي ده .. انتي رايحة مهرجان سينما .. ماانتيش رايحة مهرجان أزياء».

الفنانة إلهام شاهين - صورة أرشيفية

وتابعت رجاء حسين معلقة على صورة إلهام شاهين: «دي ست محترمة طول عمرها مشفتهاش لابسة حاجة صعبة في المهرجان فستانها كات والشال عليه.. دي فنانة كبيرة ومنتجة كبيرة وست عملت أفلام كتيرة».

يسرا - صورة أرشيفية

وحول يسرا قالت :«مش يسرا عاملة أفلام كذا .. بس لبست في المهرجان ده 3 فساتين حلوين .. ياريت يسرا تديني الفستان ده».