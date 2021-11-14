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"المسند": لا يلوح في الأفق أي موجة برد قارسة حتى أسبوع قادم

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"المسند": لا يلوح في الأفق أي موجة برد قارسة حتى أسبوع قادم "المسند": لا يلوح في الأفق أي موجة برد قارسة حتى أسبوع قادم
قال: الحالة المطرية الأولى هذا الموسم متوقع أن تستمر اليوم وتتسع

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، لا يلوح في الأفق أي موجة باردة قارسة حتى أسبوع قادم.

وأضاف المسند، عبر حسابه في تويتر، أن الحالة المطرية الأولى في هذا الموسم متوقع أن تستمر اليوم وتتسع ليشمل تأثيرها أجزاءً من مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والقصيم وحائل والجوف، وربما تمتد حتى أجزاءٍ من الحدود الشمالية والزلفي.

وتابع: متوقع أن تكون الرياح جنوبية نشطة، قد تثير بعض الغبار ما بين الوسطى والغربية.

وأردف: "يالله سدى يتبعه ندى" السدى (سحب السمحاق) التي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية، والندى (الأمطار).. وقالوا: إذا على القمر دارة، الدنيا مطارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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